Vláda schválila pobyt až 300 vojenských zdravotníků NATO na našem území, řekl Metnar

Vláda kývla na to, aby do České republiky přijeli vojenští lékaři z USA, kteří mají pomoci v boji s koronavirem. Schválit to ještě musí obě komory parlamentu. „Všichni si uvědomujeme, jak je situace vážná,“ řekl po jednání vlády ministr obrany Lubomír Metnar.

video: ČTK