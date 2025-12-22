Vláda schválila redukci míst na úřadech. Nejsou to žádné čistky, řekl Babiš
22. 12. 2025 14:22 Domácí
Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. „Nejsou to žádné čistky, chceme být efektivní,“ řekl po jednání vlády premiér Babiš.
00:45
