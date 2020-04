VIDEO: Vláda uvolňuje některé aktivity, ale zároveň zpřísňuje kontrolu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé si budou moci jít od čtvrtka nakoupit do hobbymarketů a do prodejen jízdních kol. Všechny otevřené prodejny budou muset od čtvrtka zajistit, aby u vchodů byla dezinfekce a rukavice, jimiž si lidé budou moci chránit ruce. Po jednání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček.

video: ČTK