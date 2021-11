VIDEO: Vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dnů od dnešní půlnoci, oznámil Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dnů od dnešní půlnoci, oznámil Babiš

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek začne v Česku platit nouzový stav. „Jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Nově oznámil, že by se to mělo týkat již lidí nad 50 let. "Je to nevyhnutné," oznámil premiér.

video: ČTK