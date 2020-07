VIDEO: Vláda si nevšimla, že už máme 21. století. Vypsala zakázku jako za starých časů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda si nevšimla, že už máme 21. století. Vypsala zakázku jako za starých časů

Skoro čtyři miliardy utratí stát za doplnění skladu hmotných rezerv. Kdo by čekal, že to bude příležitost pro výrobce nano roušek a respirátorů, mýlil by se. Třeba limitní cena pro nákup roušek z tohoto materiálu budoucnosti je tak nízká, že ji za ni čeští výrobci nedokáží ani vyrobit. Skoro se zdá, že stát zaspal dobu a dál nakupuje jako za starých časů.

video: iDNES.tv