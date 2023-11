VIDEO: Vláda nepodpoří návrh opozice na zvýšení důchodů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda nepodpoří návrh opozice na zvýšení důchodů

Návrhy opozice (ANO a SPD) na zvýšení důchodů o 500 nebo 250 Kč vláda neschválila. Stálo by to dalších 17 miliard korun ročně. Dokonce by se to ani podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) do konce roku nemohlo časově stihnout nechat projít legislativním procesem.

video: ČTK