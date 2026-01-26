Vláda zrušila výběr už schválených velvyslanců

Domácí
Vláda premiéra Andreje Babiše zrušila usnesení týkající se vyslání velvyslanců, schválených předchozím kabinetem Petra Fialy, do čela diplomatických misí. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí řekl, že vláda chce velvyslance vybrat znovu, transparentně a v souladu se svými prioritami.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:39

Sedm mrtvých po havárii letadla v Maine
Zahraniční
26. 1. 2026 20:56
01:49

Vláda zrušila výběr už schválených velvyslanců
Domácí
26. 1. 2026 19:44
01:45

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
Sport
26. 1. 2026 18:56
00:42

Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy
Domácí
26. 1. 2026 18:24
00:33

Série Up & down Sparta Praha v lize mistrů
Sport
26. 1. 2026 17:56
02:40

Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová
Domácí
26. 1. 2026 17:32
02:06

Ministr Juchelka oznámil zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru
Domácí
26. 1. 2026 17:10
00:41

Babiš se po jednání vlády prezidentovi omluvil
Domácí
26. 1. 2026 16:58
00:44

Bolestná tečka. Izrael oznámil nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy
Zahraniční
26. 1. 2026 16:52
01:17

Konec vyhrazených míst? Liberec upravuje pravidla pro parkování
Domácí
26. 1. 2026 15:40
01:35

V Opavě začíná obnova Blücherova paláce
Domácí
26. 1. 2026 15:38
00:48

Rowan Atkinson, známý jako Mr. Bean, oslavil 71 let
Společnost
26. 1. 2026 15:24
00:20

Zhudebnili šest odrůd vína. Na koncertu v New Yorku propojí nápoj i s tancem
Domácí
26. 1. 2026 15:18
00:51

Okamurova vila je v mapách označena jako Společnost pro podporu Ukrajiny
Domácí
26. 1. 2026 15:00
02:52

Žalobkyně znovu navrhla Cimickému maximální trest pět let vězení, obhájce pro něj žádá zproštění
Krimi
26. 1. 2026 14:06
00:51

Minneapolisem otřásají protesty po smrti dalšího občana USA
Zahraniční
26. 1. 2026 13:56
01:48

Nebezpečný útěkář z Bohnic dostal sedm měsíců vězení a pětileté vyhoštění z ČR
Krimi
26. 1. 2026 13:48
00:30

Ruské celebrity flámovaly na horách ve Francii
Zahraniční
26. 1. 2026 13:24
00:59

Japonsko bude bez pand, Siao Siao a Lej Lej se vrací do Číny
Zahraniční
26. 1. 2026 12:56
02:45

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat
Domácí
26. 1. 2026 12:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.