VIDEO: Vladimír Dospěl při práci na větrné elektrárně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vladimír Dospěl při práci na větrné elektrárně

Vladimír Dospěl z Oldřiše u Poličky se věnuje práci na kolosálních větrných turbínách. Za zakázkami odjíždí většinou do Skandinávie. Na začátku musel projít těžkými a také finančně náročnými kurzy, bez kterých by se do výšek nemohl pustit.

video: Vladimír Dospěl