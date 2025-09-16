Korunovační klenoty si jako první prohlédli školáci
16. 9. 2025 13:42 Domácí
Den po vyzvednutí korunovačních klenotů odstartovala jejich výstava na tradičním místě ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jako první si vzácné relikvie české státnosti přišly prohlédnout děti ze základních škol.
04:12
