Vlakové stanice na jihu Moravy čekají zásadní přestavby, plánují železničáři
26. 10. 2026 5:56 Domácí | Zprávy z dráhy
V Tišnově, Brně-Židenicích nebo Blansku chystá Správa železnic v příští letech modernizace tamních vlakových stanic. V prvně zmíněném městě na Brněnsku se mělo začít podle původních plánů už letos, nakonec to bude až později.
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Vlakové stanice na jihu Moravy čekají zásadní přestavby, plánují železničáři
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