Do přesvědčování 600 tisíc seniorů nad 60 let, kteří jsou ohroženi tím, že kvůli covid-19 skončí na jipkách, by podle koalice Spolu měli být více vtaženi praktičtí lékaři. Vláda by je měla finančně motivovat, aby během měsíce navštívili své registrované pacienty, kteří zatím nebyli očkováni.

video: PSP ČR