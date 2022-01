VIDEO: Válek: Na ARO leží neočkovaní. Není tu nikdo s třetí dávkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Válek: Na ARO leží neočkovaní. Není tu nikdo s třetí dávkou

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes vyjeli na první oficiální návštěvu do krajů od uvedení do funkce. Fiala se zašel podívat na gynekologii. Válka překvapilo, jak v nemocnici, kde roky pracoval, mají zdravotníci a lékaři těžkou práci na ARO. Společně vyzvali český národ k co nejrychlejšímu očkování třetí dávkou.

video: ČTK