Vlček věří v úspěch u senátních voleb. Čekají nás tvrdé duely s ANO, upozornil
15. 10. 2026 15:04 Domácí
Starostové slavili už po prvním kole senátních voleb minulý týden. Přímý postup do horní komory si vítězstvím v prvním kole zařídili Jan Sobotka a Zbyněk Linhart. Lukáš Vlček je přesvědčený, že Starostové budou slavit i po druhém kole. Do něj postoupilo dvanáct kandidátů hnutí..
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Vlček věří v úspěch u senátních voleb. Čekají nás tvrdé duely s ANO, upozornil
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