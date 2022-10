VIDEO: Sražený vlk by při setkání se smečkou přežil sotva pár vteřin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Psycholog psů má jasný názor. Vlk, který podstoupil operaci kyčlí by měl svůj život prožít v zajetí. Smečka v přírodě by ho nepřijala a zabila by ho. Vlci v zajetí se nijak netrápí, stačí jim prý vytvořit vhodné podmínky.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv