Speciální loď převezla první část konstrukce Dvoreckého mostu

Na rozestavěném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 dnes začala příprava betonáže vodorovné části, takzvané mostovky. Z montážní plochy u modřanského jezu ráno vyplula speciální loď převážející první část ocelové konstrukce, na kterou pak dělníci firmy Metrostav postaví dřevěné bednění, do něhož budou po umístění výztuží a ocelových lan lít beton. Most by se měl podle primátorova náměstka Zdeňka Hřiba (Piráti) otevřít na přelomu příštího a přespříštího roku.

