Vnitroblok v Předlicích je plný odpadků

Před zhruba třičtvrtě rokem nechal ústecký magistrát na své náklady vyklidit vnitroblok ve Sklářské ulici ve čtvrti Předlice. Více než tisíc tun odpadu tam vyhazovali místní řadu let a nepořádek tu sahal místy až do pětimetrové výšky. Náklady na odvoz byly 3,5 milionu korun. V současné chvíli se přitom začíná vše opakovat, místní znovu na dvoře vrší použité pleny, hračky, oblečení i svou tělesnou potřebu, protože v domech často nefunguje záchod. Ven oknem vyhazují vše, co mají doma.

video: iDNES.cz