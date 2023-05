VIDEO: CBD, HHC či kratom nechceme dostat do šedé zóny, uvedl Vobořil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

CBD, HHC či kratom nechceme dostat do šedé zóny, uvedl Vobořil

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil na úterní tiskové konferenci hovořil situaci o CBD, HHC a kratomu. Podle vlády opatření na regulaci CBD v platnost nyní nevstoupí. Vobořil také uvedl, že se jedná o látky, která mají svá rizika, ale zákaz by nic neřešil. Novela zákona o jejich regulaci by však měla být do konce roku.

video: iDNES.tv