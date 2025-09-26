Vodárenská věž bez vody láká turisty. Vystoupat mohou až k nádrži
26. 9. 2025 0:06 Domácí
Vodárenská věž v Praze Michli je už desítky let bez vody. Její úchvatná architektura ale stále láká turisty. Vystoupat mohou až do samotné nádrže, slézt po žebříku několik do několik metrů hlubokého vodojemu či se podívat na čerpadla, která den co den vytlačovala vodu do nádrže na vrcholu věže.
00:17
V Třeboni jde o život. Partička mladých hochů brutálně bije lidi na ulici
Krimi26. 9. 2025 0:06
02:17
Ano, šéfe! zažilo na Suchdole freestyle v cenotvorbě
Lifestyle26. 9. 2025 0:06
02:31
Praha zažila velké finále Red Bull Dance Your Style
Lifestyle26. 9. 2025 0:06
02:47
Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách
Technika26. 9. 2025 0:06
00:48
Senior pronásledoval Babiše z Dobřan až do Plzně
Domácí25. 9. 2025 18:24
00:37
Archeologové tají před hledači kovů místo na Plzeňsku, vydalo stovky keltských mincí
Domácí25. 9. 2025 17:06
02:34
Trailer k filmu Avatar: Oheň a popel
Společnost25. 9. 2025 16:14
01:09
Německo nedovolí Rusku útočit na území NATO, prohlásil Merz
Zahraniční25. 9. 2025 16:06
02:03
Obžalovaný Hlubuček: Určitě vnímám svoji vinu morální, ale ne trestněprávní
Krimi25. 9. 2025 15:28
00:46
Přivedu před spravedlnost všechny vrahy nevinných, řekl Šara v OSN
Zahraniční25. 9. 2025 15:20
00:51
Výrostci na šumperském hřišti šíří strach
Domácí25. 9. 2025 15:00
01:22
Lipno čelí suchu i přes současné srážky
Domácí25. 9. 2025 14:54
01:13
Policisté zadrželi podezřelé z vraždy seniora
Krimi25. 9. 2025 14:00
01:46
Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc
Domácí25. 9. 2025 13:50
01:49
Děti v ruské školce nacvičily válečnou scénku
Zahraniční25. 9. 2025 13:50
01:13