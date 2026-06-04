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Vodicí psi ukážou v Liberci své schopnosti

Domácí
Vodicí psi pro nevidomé změří své síly na mistrovství České republiky, které už tradičně hostí Liberec. Letošního jubilejního desátého ročníku se v Liebiegově paláci a jeho okolí zúčastní tuto sobotu celkem sedmnáct nevidomých se svými psy. Trasa závodu se skládá ze dvou částí, takzvaných frekvencí.
video: iDNES.tv
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