Vodní záchranáře dokážou někdy potrápit zamčené branky
25. 7. 2026 7:06 Domácí
Třetina letních prázdnin je pryč a členové Vodní záchranné služby ČČK Plzeň sloužící na přehradě Hracholusky na Plzeňsku mají za sebou řadu výjezdů. Škála jejich pomoci je široká od alergických reakcí na vosí žihadlo přes zhoršení zdravotního stavu z horka až po hledání utonulých.
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Vodní záchranáře dokážou někdy potrápit zamčené branky
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