Vojenské objekty Hanička a Osówka nabídnou rozšířenou realitu

Kdo si chce zpestřit návštěvu vojenské pevnosti Hanička v Orlických horách a polského podzemního města Osówka a dozvědět se o nich víc, bude mít letos příležitost. Pro oba vojenské objekty totiž vznikla nová mobilní aplikace s rozšířenou 3D realitou.

