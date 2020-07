VIDEO: Vojenský prostor bude využívat nově vznikající výsadkový pluk Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vojenský prostor bude využívat nově vznikající výsadkový pluk

Do vojenského prostoru v Bílku u Chotěboře na Havlíčkobrodsku by se opět mohla vrátit armáda. Informovala o tom její mluvčí Magdalena Dvořáková. Areál o rozloze zhruba tříkilometrů čtverečních by měl využívat nově vznikající výsadkový pluk z Chrudimi.

video: iDNES.tv