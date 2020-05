VIDEO: U Apolináře vznikne nové neonatologické centrum, slíbili Vojtěch s Babišem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V rámci projektu Porodnictví 21. století vznikne v prostorách porodnice u Apolináře nové centrum porodní asistence a centrum neonatologie s vysoce specializovanou péčí o předčasně narozené děti v rodinném prostředí. Pro nedonošené děti by to znamenalo, že budou mít rodiče po celou dobu u sebe. To v současné době není možné.

video: ČTK