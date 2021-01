VIDEO: Šéf komunistů Filip žádá od hygieniků provozní řády skiareálů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéf komunistů Filip žádá od hygieniků provozní řády skiareálů

Vojtěch Filip ve sněmovně uvedl, že by měly hygienické stanice vytvořit pro skiareály provozní řády, podle kterých by se provozovatelé při spuštění vleků měli řídit. Stejně jako je tomu v obchodech, kde je nutné nosit roušky a vstupovat do provozovny jen v určitém počtu.

video: PSP ČR