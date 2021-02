VIDEO: Volání o pomoc uslyšela pošťačka, strážníci museli rozbít okno Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na městskou policii se obrátila s prosbou o pomoc poštovní doručovatelka, která z bytu ve Školské ulici v Praze slyšela volat starší ženu o pomoc a oknem z pavlače ji viděla ležet na zemi. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka, která z obavy o ohrožení života a zdraví ležící ženy rozbila skleněnou výplň okna a vstoupila do bytu. Žena si stěžovala na bolest kyčle, beder a hlavy. Strážníci přivolali záchrannou službu a do jejího příjezdu sledovali životní funkce postižené. Záchranáři následně 80letou ženu po prvotním vyšetření převezli do nemocnice.

video: MP Praha