Volal na linku 112, ale hovor se přerušil. Muže v bezvědomí našli strážnici v lese
23. 10. 2026 14:00 Domácí
Hovor na tísňovou linku zalarmoval pardubické strážníky. Muž, jehož stav se prudce zhoršoval, se ale během hovoru přestal ozývat. Na místo proto vyrazilo hned několik hlídek. Ačkoliv ho strážníci našli během několika minut, muž už ležel v bezvědomí v lese mezi Dubinou a Spojilem. Skončil v péči zdravotníků.
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