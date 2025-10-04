Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se střídali Motoristé s Okamurou
Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal zástupce Motoristů sobě – Petra Macinku a Filipa Turka – a poté lídra SPD Tomia Okamuru. Macinka i Okamura již v sobotu odpoledne avizovali, že budou chtít s Babišem ještě ten samý den jednat.
