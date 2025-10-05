Okamura naznačil, s čím jde do vyjednávání o vládě
5. 10. 2025 14:02 Domácí | Volby 2025
Odstartovala povolební jednání. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se už v sobotu sešel s vítězem Andrejem Babišem, další schůzka má být v neděli. Podle Okamury se má SPD zapojit do vládní konstelace. „Rádi bychom byli přímou součástí vlády, je to otázkou jednání,” řekl ve vysílání CNN Prima NEWS.
