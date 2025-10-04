V sobotu odvolil i exprezident Václav Klaus
4. 10. 2025 10:00 Domácí | Volby 2025
Během sobotního dopoledne odvolil už i druhý bývalý prezident. Václav Klaus s manželkou své hlasy odevzdali v prostorách pražské Základní umělecké škole Klapkova. „Já jsem volil hlavně změnu. Myslím si, že ji tato země potřebuje.“
V sobotu odvolil i exprezident Václav Klaus
