Půta je novým senátorem pro Českolipsko, na kraji skončí
17. 10. 2026 17:02 Domácí | Volby 2026
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál hejtman Martin Půta s necelými 56 procenty hlasů. Starostku České Lípy Jitku Volfovou v polovině sečtených okrsků nechal za sebou, citelný náskok udržel až do finiše sčítání.
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