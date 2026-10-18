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Budíček, řekl Vondráček k debaklu ANO. Volá po změně volebního systému

Domácí | Volby 2026
Výsledek senátních voleb je pro hnutí ANO budíčkem, přiznal v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News poslanec Radek Vondráček. Hnutí premiéra Andreje Babiše nezískalo ani jeden mandát, přestože do druhého kola postoupilo 13 jeho kandidátů. Vondráček zároveň otevřel debatu o změně volebního systému. Vadí mu především nízká účast voličů ve druhém kole.
video: CNN Prima NEWS
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