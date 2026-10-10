Boj o pražský magistrát: o první místo se přetahuje SPOLU a STAN
10. 10. 2026 20:32 Domácí | Volby 2026
V Praze se čeká velká bitva, zatím vedou Starostové před SPOLU pro Prahu a hnutím Praha sobě.
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Letiště v Rijádu se znovu stalo terčem Húsíů, zprávy mluví o desítkách zraněných
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ANO míří k vítězství, ale radost chybí. V Ostravě i jinde výrazně ztratilo
Domácí10. 10. 2026 21:44
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ANO vyhrálo v Plzni v komunálních volbách, do druhého kola voliči poslali i Lucii Kantorovou z ANO
Domácí10. 10. 2026 21:36
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Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová slaví úspěch ve volbách
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Macinka poděkoval voličům i kandidátům Motoristů
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Boj o pražský magistrát: o první místo se přetahuje SPOLU a STAN
Domácí10. 10. 2026 20:32
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SPD je stále bez senátora. Chtěli jsme lepší výsledek, shodl se Okamura s Fialou
Domácí10. 10. 2026 20:28
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Doufám, že Piráti budou součástí většiny koalic, řekl k průběžným výsledkům voleb šéf strany Hřib
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Primátorka Hradce Králové sleduje v hospodě sčítání výsledků
Domácí10. 10. 2026 20:18
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Jedno Ústí zválcovalo konkurenci
Domácí10. 10. 2026 19:50
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Atmosféra volebních štábů na Vysočině
Domácí10. 10. 2026 19:42
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Ve štábu olomouckých lidovců panovala díky dobrému výsledku rozverná atmosféra
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Ty, ty, ty, hejtmane, senátore a předsedo. Grolichovi roste sbírka funkcí
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Robotický pes bavil v sídle ODS
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Kupka ocenil, že v Senátu zůstane zachována většina opozičních stran
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Líbilo by se mi, kdybychom uspěli v Praze, říká Turek
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Starostové udržují pozice, řekl Rakušan. Hlaváček chválil volební účast
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