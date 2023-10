VIDEO: Volby by vyhrálo hnutí ANO, následuje ODS a SPD, ukázal průzkum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo hnutí ANO, následuje ODS a SPD, ukázal průzkum

Volby do Sněmovny by podle aktuálního volebního modelu vyhrálo hnutí ANO, druhá by skončila ODS a třetí SPD před Piráty Těsně nad hranicí vstupu do Sněmovny jsou zbylé tři vládní strany TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM, který v neděli zveřejnila CNN Prima News v pořadu Partie Terezie Tománkové.

video: CNN Prima News