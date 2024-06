VIDEO: Danuše Nerudová čelí nechutné kampani, řekl Rakušan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Danuše Nerudová čelí nechutné kampani, řekl Rakušan

Danuše Nerudová vstoupila do Hnutí STAN. Vít Rakušan to oznámil na tiskové konferenci, která měla informovat o politické budoucnosti lídryně kandidátky do evropského parlamentu. „Čelí nechutné kampani ze všech stran. Zaslouží si, aby věděla, že my všichni za ní stojíme,“ řekl.

video: iDNES.tv