Volby by v lednu vyhrálo ANO, druhá ODS výrazně zaostává

Do Sněmovny by se v lednu dostalo s největším počtem preferencí hnutí ANO, získalo by 33,4 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního průzkumu pro CNN Prima News společnosti STEM. Následovala by ODS a Piráti. Lidovci by zůstali mimo Sněmovnu.

video: CNN Prima NEWS / Partie Terezie Tománkové