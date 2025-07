VIDEO: Volby by vyhrálo hnutí ANO, rozšíření Stačilo! o SOCDEM se neprojevilo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo hnutí ANO, rozšíření Stačilo! o SOCDEM se neprojevilo

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,9 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Naopak pod hranicí skončili Motoristé a Přísaha.

video: CNN Prima NEWS