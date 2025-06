VIDEO: SPOLU po kauze bitcoinů mírně ztratilo, Motoristé a ANO posilují, říká průzkum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SPOLU po kauze bitcoinů mírně ztratilo, Motoristé a ANO posilují, říká průzkum

Volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO, které mírně posílilo a nyní by získalo 31,2 procent hlasů. Po bitcoinové kauze mírně ztratily vládní strany – koalice SPOLU by skončila druhá s 21,6 procenta, Starostové by dostali 10,6 procenta. Mírně posílili Motoristé, do Sněmovny by se ale nedostali. Vyplývá to z volebního průzkumu STEM pro CNN Prima News.

video: CNN Prima News