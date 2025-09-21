Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje, těsně by uspěli i Motoristé

Volby do Sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo opět hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 19,5 procenty. Třetí příčka náleží Starostům, kteří po delší době výrazně posílili a přeskočili SPD i Piráty. Do dolní komory Parlamentu by se dostalo ještě hnutí Stačilo! a Motoristé. Naopak Přísaha zůstává hluboko pod pětiprocentní hranicí.
video: CNN Prima News
