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Volby by jasně vyhrálo ANO, STAN je před ODS. Do Sněmovny by pronikli i Motoristé

Domácí
Podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News by nyní sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,2 procenta hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN se ziskem 13,5 procenta, které o půl procentního bodu předstihlo třetí ODS. Čtvrté místo by obsadilo hnutí SPD, pátí by skončili Piráti. Pětiprocentní hranici by podle modelu překročili také Motoristé.
video: CNN Prima NEWS
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