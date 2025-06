VIDEO: Volby by vyhrálo ANO, koalici SPOLU rostla podpora, ukázal průzkum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo ANO, koalici SPOLU rostla podpora, ukázal průzkum

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM pro televizi CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,1 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU před SPD a hnutím STAN. Do sněmovny by se nedostali Motoristé. SPOLU roste i přes bitcoinovou kauzu, která momentálně hýbe českou politikou.

video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS