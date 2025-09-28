Volby by vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 66 mandátů
Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 66 mandátů. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by se umístila vládní koalice SPOLU, následovaná SPD a STAN. Do Sněmovny by se podle modelu dostali také Piráti, Stačilo! a Motoristé. Hnutí ANO by ke složení vlády momentálně potřebovalo více partnerů z řad opozice, či dohodu s koalicí SPOLU.
