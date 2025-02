VIDEO: Volby by vyhrálo ANO, s SPD či Stačilo! by mělo ve Sněmovně většinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo ANO, s SPD či Stačilo! by mělo ve Sněmovně většinu

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,1 procent hlasů. Koalici by mohlo vytvořit s hnutím SPD či Stačilo!, s oběma subjekty by samostatně mělo většinu křesel. Do Sněmovny by se nedostali Motoristé, Piráti jsou těsně nad hranou zvolení.

video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS