VIDEO: Hnutí ANO mírně oslabilo, SPD má nejlepší letošní výsledek, ukazuje průzkum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hnutí ANO mírně oslabilo, SPD má nejlepší letošní výsledek, ukazuje průzkum

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu opět vyhrálo hnutí ANO. Nejlepší výsledek v letošním roce zaznamenalo hnutí SPD, posilují také Motoristé sobě, kteří ubírají potenciální mandáty silnějším stranám. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro televizi CNN Prima News.

video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS