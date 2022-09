VIDEO: Volby by nyní vyhrálo ANO, druhé je SPD, lidovci mimo Sněmovnu, říká průzkum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní podle zářijového modelu agentury STEM pro CNN Prima NEWS vyhrálo hnutí ANO s 30 procenty. Na druhém místě je SPD s 14,3 procenta. Největší vládní strana ODS by obsadila až třetí místo s 14,2 procenta hlasů, čtvrtí by byli Piráti s 9,4 procenta. Těsně s pěti procenty by se do Sněmovny dostaly TOP 09 a STAN, naopak lidovcům by zisk 4,5 procenta nestačil.

video: CNN Prima News