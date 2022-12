VIDEO: Volby by vyhrálo ANO se 30 procenty. Do Sněmovny by neprošli lidovci ani TOP 09 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo ANO se 30 procenty. Do Sněmovny by neprošli lidovci ani TOP 09

ANO by podle modelu STEM pro CNN Prima News v prosinci vyhrálo sněmovní volby se ziskem 30,8 procenta. Druhá by byla ODS s necelými 14 procenty, třetí je SPD. Do Sněmovny by se nedostali lidovci ani TOP 09. „Neseme zodpovědnost v době, která není pro vládní koalici jednoduchá,“ komentoval průzkum místopředseda Sněmovny z ODS Jan Skopeček.

video: CNN Prima News