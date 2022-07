VIDEO: Farský: Co jiní zvládli za desetiletí, my za půl roku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Farský: Co jiní zvládli za desetiletí, my za půl roku

Ze studijní stáže v americkém Oregonu dorazil na mimořádný volební sněm hnutí STAN bývalý poslanec Jan Farský. „To, co jiní zvládli za desetiletí, my jsme zvládli za půl roku, ale myslím, že to razantně řešíme a pokračujeme dál,“ odvětil na dotaz novinářů, jak hodnotí aféry vládního hnutí v posledních měsících.

video: STAN