Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím, řekl influencer Mikoláš Trkl
4. 10. 2025 16:10 Domácí | Volby 2025
00:47
Brněnský štáb Pirátů. Dorazila už i čerstvě zvolená poslankyně Vendula Svobodová
Domácí4. 10. 2025 17:32
00:18
Piráti sledují průběžné výsledky voleb. Na jihu Čech mají sedm procent
Domácí4. 10. 2025 17:32
02:38
Okamura: Nová vláda může vzniknout velmi rychle
Domácí4. 10. 2025 17:22
01:03
Pavel Bělobrádek: Zatím to vypadá dobře, komunisté se do sněmovny nedostanou
Domácí4. 10. 2025 17:12
02:50
Zuzana Majerová věří, že SPD bude mít minimálně 14 procent
Domácí4. 10. 2025 16:58
00:47
Ministr zahraničí Jan Lipavský přijel do volebního štábu koalice SPOLU
Domácí4. 10. 2025 16:58
01:31
Rakušan poděkoval voličům za velkou účast
Domácí4. 10. 2025 16:50
00:33
Motoristé začínají slavit, držme si palce, řekl Macinka
Domácí4. 10. 2025 16:28
01:27
Atmosféra ve volebních štábech na Vysočině
Domácí4. 10. 2025 16:24
00:28
Exděkan VŠE Ševčík odvolil v Brně, do Sněmovny chce za SPD
Domácí4. 10. 2025 16:12
01:22
Volební komise musejí sečíst stovky hlasů bez jediné chyby
00:56
Boris Šťastný: Výsledek Motoristů nebudu tipovat
00:07
Marian Jurečka odvolil na Přerovsku
02:42
Myslím, že volební účast bude výrazně vyšší, než posledně, řekl Michálek
01:02
Marek Benda: Chci prosadit změnu jednacího řádu Sněmovny
03:46
Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím, řekl influencer Mikoláš Trkl
Následující videa
00:30
Atmosféra ve volebním štábu hnutí STAČILO!
01:10
První náznaky ukazují, že nás čeká velmi dobrý výsledek, řekl předseda strany PRO Jindřich Rajchl
00:55
Věřím v dvouciferný výsledek, je to náš velký cíl, který máme hned po výměně Fialovy vlády, řekl Fiala
00:36