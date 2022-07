VIDEO: Volkswagen staví továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Chce je zlevnit o polovinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volkswagen staví továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Chce je zlevnit o polovinu

Salzgiga má být symbolem definitivního přepnutí Volkswagenu k elektromobilitě. Německý koncern zahájil stavbu fabriky na vlastní bateriové články, takzvané gigafactory. Automobilka, do které patří také Škoda, hodlá do podnikání s automobilovými bateriemi investovat přes 496 miliard korun. Chce tak vytvořit 20 000 pracovních míst a do roku 2030 dosáhnout ročního prodeje nad 20 miliard eur.

video: www.wolksvagen.com