VIDEO: Česko dělá vše, aby zastavilo Rusko, řekl Zelenskyj. Pavel slíbil další podporu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česko dělá vše, aby zastavilo Rusko, řekl Zelenskyj. Pavel slíbil další podporu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je po necelých dvou letech znovu na návštěvě Česka, do Prahy přiletěl se svou manželkou Olenou. Po jednání s Petrem Pavlem vyzval k dalším sankcím proti Rusku a ocenil českou pomoc Kyjevu. „Ukrajinu budeme ve vlastním zájmu dál podporovat. Pokud by Rusko uspělo, mělo by to negativní důsledky i pro nás,“ zdůraznil český prezident.

video: iDNES.tv