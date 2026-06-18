Vozily císaře i šlechtu, císařský kočár Ferdinanda I. je v Zákupech
18. 6. 2026 11:50 Domácí
Kočár, kterým po Praze jezdil rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý, přijel na zámek v Zákupech. Novou expozici třinácti historických vozů lidé uvidí v tamní malé konírně. Právě císařské kupé je jejím největším lákadlem.
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